ثبات الناتج الصناعي الكوري وانخفاض الاستثمار والاستهلاك في أكتوبر

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، ظل الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية ثابتا في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، فيما انخفض الاستثمار والاستهلاك.وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد ظل دون تغيير على أساس شهري في أكتوبر، بعد أن شهد زيادة نسبتها 2.2% في سبتمبر.وانخفض حجم الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بنسبة 1.2% الشهر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق بسبب انخفاض الصادرات.وقال التقرير إن مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، انخفضت بنسبة 0,9% في أكتوبر مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلة بذلك أول انخفاض منذ شهر يوليو الماضي عندما انخفضت بنسبة 6%.كما انكمش الاستثمار في المرافق بنسبة 3.3% على أساس شهري في الشهر الماضي، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 7.6% في الشهر الأسبق.