استمرار تفشي فيروس كورونا في أنحاء مختلفة من كوريا الجنوبية

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استمر تفشي فيروس كورونا في أنحاء مختلفة من كوريا الجنوبية خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إنه تم الإبلاغ عن 438 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 34 ألفا و201.ومن بين حالات الإصابة الجديدة: 414 حالة محلية المصدر، منها 158 حالة في سيول، و69 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و52 حالة في مدينة بوسان، و34 حالة في مدينة إنتشون، و22 حالة في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ، و19 حالة في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، و16 حالة في مقاطعة شمال تشولا، و12 حالة في مدينة كوانغ جو، و8 حالات في مقاطعة كانغ وان، و5 حالات في مدينة ديجون، و4 حالات في كل من مدينة ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، ومقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، و3 حالات في كل من مقاطعة جنوب تشولا ومدينة أولسان، وحالة واحدة في مدينة سيجونغ.بهذا تم تسجيل حالات إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد باستثناء جزيرة جيجو.وعبرت الحكومة عن قلقها من احتمال تعرض البلاد لموجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا في نهاية العام الحالي وبداية العام القادم، إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن.ويرجع السبب في هذا القلق إلى زيادة العدوى بدون أعراض لدى جيل الشباب.