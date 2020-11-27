ظهور أول إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة للدواجن

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تم يوم السبت الماضي الإبلاغ عن حالة إصابة بإنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 8" شديدة العدوى في مزرعة للبط في منطقة "جونغ أوب" الواقعة في مقاطعة شمال تشولا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى في مزرعة للدواجن منذ يوم السابع عشر من شهر مارس عام 2018.وقامت السلطات الصحية بفرض إجراءات حجر صحي مركزة على المناطق التي تهاجر إليها الطيور البرية داخل مقاطعة شمال تشولا، ومزارع الدواجن والطرق المؤدية إليها والبحيرات المائية الصغيرة والأنهار.وتخطط السلطات الصحية لإعدام 390 ألفا من الدواجن في 6 مزارع تقع بالقرب من المزرعة التي اكتشفت فيه حالة الإصابة بإنفلونزا الطيور.كما تم فرض حظرالسفر على الأشخاص العاملين في مزارع الدواجن الموجودة في مدينة "جونغ أوب" اعتبارا من يوم السبت الماضي ولمدة 7 أيام.