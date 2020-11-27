كوريا الجنوبية تسعى لاسترداد نفقات برنامج مساعدات الأرز للشمال

تبين أن حكومة كوريا الجنوبية تتخذ حاليا إجراءات من أجل استرداد نفقات تم صرفها في تنفيذ برنامج الغذاء العالمي لتقديم 50 ألف طن من الأرز لكوريا الشمالية، في غضون شهر ديسمبر القادم، وذلك بعد أن رفضت كوريا الشمالية قبول تلك المساعدات.
وقال مسؤول في وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن الوزارة تجري محادثات مع برنامج الغذاء العالمي بشأن استرداد 13.8 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 12.5 مليون دولار، خلال هذا العام.
وقد قررت الحكومة الكورية الجنوبية في شهر يونيو من العام الماضي تقديم 50 ألف طن من الأرز لكوريا الشمالية عن طريق برنامج الغذاء العالمي في شكل مساعدات غذائية، لكن كوريا الشمالية رفضت قبول هذه المساعدات في شهر يوليو احتجاجا على المناورات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة.