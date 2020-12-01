الرئيس مون يشدد على ضرورة تركيز المسؤولين على الصالح العام

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دعا الرئيس "مون جيه إين" المسؤولين الحكوميين إلى إعطاء أولوية لخدمة الجمهور وتبني الإصلاحات.وقال "مون" في اجتماع مع مساعديه أمس الاثنين، إن الوقت قد حان لموظفي الخدمة العامة للتحلي بعقلية جديدة، واعتناق حقبة التغييرات السريعة، من خلال وضع أولوية للمجتمع قبل المجموعات الفردية، وخدمة الجمهور.وأضاف أنه ما لم يتبن موظفو الخدمة العامة في كوريا الجنوبية "إرادة جذرية" للتخلص من الممارسات وأساليب التفكير التي عفا عليها الزمن، والسعي إلى التغيير من خلال الإصلاحات والابتكار، فإن كوريا سوف تتخلف عن الركب في هذا العالم سريع التغير.وأدلى مون بهذه التصريحات وسط الصراع المحتدم بين وزيرة العدل "تشو مي إيه" والمدعي العام "يون صوك يول" بشأن إصلاحات الملاحقة القضائية وإجراءات أخرى، لكن المكتب الرئاسي قال إن تصريحات الرئيس مون كانت موجهة لجميع المسؤولين الحكوميين للتفكير فيها.