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السياسية

إعادة فتح مسارات السلام في باجو لأول مرة منذ 14 شهرا

Write: 2020-12-01 10:50:11

إعادة فتح مسارات السلام في باجو لأول مرة منذ 14 شهرا

Photo : YONHAP News

أعيد فتح مسارات السلام في كوريا الجنوبية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية جزئيا لأول مرة منذ أكثر من عام، بعد إغلاقها بسبب تفشي حمى الخنازير الأفريقية هناك.
وقال مسؤولون في مدينة باجو الواقعة إلى الشمال من العاصمة سيول، والتي لديها سلطة قضائية على بعض تلك المسارات، إن برنامج زيارة مسارات السلام قد استؤنف يوم السبت.
وقد تم إطلاق هذا البرنامج في أغسطس من العام الماضي ضمن من الجهود المبذولة لتحقيق الاتفاقيات بين الكوريتين، التي تم التوصل إليها في عام 2018، ولكن تم تعليقه في الشهر التالي بعد تفشي مرض حمى الخنازير الأفريقية الحيواني القاتل، ثم تم تمديد التعليق بسبب تفشي فيروس كورونا بعد ذلك.
وحاليا يُسمح لما يصل إلى عشرة أشخاص في المرة الواحدة بالسير على تلك المسارات، مقارنة بـ20 شخصا في الماضي.
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