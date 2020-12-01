الحكومة الكورية تفرض قواعد مشددة للتباعد الاجتماعي

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بدأت السلطات في كوريا الجنوبية في تطبيق إجراءات أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي، وذلك في مواجهة الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا.واعتبارا من اليوم الثلاثاء، سيتم حظر حمامات الساونا وغرف الحمامات البخارية وتسعة أنواع من فصول التمارين الجماعية الداخلية في منطقة سيول الكبرى، كما سيتم حظر إقامة حفلات نهاية العام ورأس السنة في الفنادق وغرف الحفلات ودور الضيافة.وسوف تطبق الحكومة إجراءات أكثر صرامة لمدة أسبوع في سيول ومقاطعة كيونغ كي وإنتشون، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي عند المستوى 2 الحالي. وسوف يتم وضع المناطق خارج منطقة العاصمة تحت قواعد التباعد الاجتماعي من المستوى 1 ونصف لمدة 14 يوما.ومع ذلك، سمحت الحكومة لمدينة بوسان والأجزاء الغربية من مقاطعة كانغ وان ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ ومقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ وشمال جولا برفع مستوى التباعد الاجتماعي إذا لزم الأمر حيث تشهد تلك المناطق ارتفاعا في عدد الإصابات. وقد عززت مدينة بوسان مؤقتا التباعد الاجتماعي إلى المستوى 3 بشكل فعال حتى يوم امتحان دخول الجامعات يوم الخميس.