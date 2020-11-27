بي تي إس تحتل قمة بيلبورد هوت 100 لأول مرة

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احتلت فرقة البوب الشبابية الكورية بي تي إس قمة مخطط بيلبورد الموسيقي الأمريكي "بيلبورد هوت 100"، لأول مرة بأغنية غير إنجليزية.وقالت بيلبورد أمس الاثنين إن أحدث أغنية منفردة لفرقة بي تي إس بعنوان "لايف غوز أون"، التي صدرت يوم 20 نوفمبر، قد ظهرت لأول مرة في صدارة قائمة بيلبورد هوت 100، وهي أول أغنية فردية معظم كلماتها باللغة الكورية تحتل قمة القائمة التي يعود تاريخها إلى 62 عاما مضت.وقد جاءت أغنية "لايف غوز أون" لفرقة بي تي إس لأول مرة في المرتبة الأولى على المخطط الموسيقي بعد أول أغنية منفردة إنجليزية للفرقة بعنوان "داينامايت" في أغسطس.وبذلك يكون لدى فرقة بي تي إس الآن ثلاث أغنيات تصدرت القائمة، بما في ذلك ريمكس لأغنية "سافيدج لوف" للمغني الأمريكي "جيسون ديرولو" والمنتج النيوزيلندي "جوش 685".