موديرنا تسعى للحصول على الموافقة التنظيمية للقاحها المضاد لفيروس كورونا

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تقدمت شركة الأدوية البيولوجية الأمريكية "موديرنا" بطلب للحصول على ترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ من السلطات الأمريكية والأوربية، للقاحها المضاد لفيروس كورونا، بعد أن توصلت إلى نتائج إيجابية حول سلامة وفعالية اللقاح المرشح.وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء ووسائل إعلام أخرى أمس الاثنين، قالت موديرنا إن بياناتها الجديدة عن تجارب المرحلة الثالثة للقاح المرشح أكدت أن فعاليته بنسبة 94,1% في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.وكانت الشركة قد أصدرت يوم 16 نوفمبر تحليلا مبكرا لتجارب المرحلة الثالثة التي أظهرت أن لقاحها كان فعالا بنسبة 94,5%.وقالت موديرنا إن اللقاح يبدو فعالا في منع الإصابة بأعراض خطيرة للفيروس، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة. كما قالت الشركة إنها قد تنتج 20 مليون جرعة من اللقاح في الولايات المتحدة خلال هذا العام، وسوف تبدأ التوزيع بمجرد حصولها على الموافقة.