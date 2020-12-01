الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 2,1% في الربع الثالث من هذا العام

نما اقتصاد كوريا الجنوبية بمعدل بلغ 2,1% في الربع الثالث من هذا العام نتيجة لانتعاش الصادرات رغم استمرار جائحة كورونا.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد قد نما بنسبة 2,1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع الأسبق. ويعد ذلك زيادة عن تقدير سابق للنمو الربع سنوي بنسبة 1,9% تم تقديمه في أواخر أكتوبر.
وجاء ذلك النمو بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 1,3% في الربع الأول، وبنسبة 3,2% في الربع الثاني.
وقال التقرير إن حجم الصادرات زاد بنسبة 16% في الربع الثالث نتيجة لزيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات والسيارات.
وقد قام البنك المركزي مؤخرا بتعديل توقعاته للنمو لهذا العام إلى انكماش بنسبة 1,1%، بعدما كان قد توقع انكماشا بنسبة 1,3%.