الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 2,1% في الربع الثالث من هذا العام

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نما اقتصاد كوريا الجنوبية بمعدل بلغ 2,1% في الربع الثالث من هذا العام نتيجة لانتعاش الصادرات رغم استمرار جائحة كورونا.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد قد نما بنسبة 2,1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع الأسبق. ويعد ذلك زيادة عن تقدير سابق للنمو الربع سنوي بنسبة 1,9% تم تقديمه في أواخر أكتوبر.وجاء ذلك النمو بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 1,3% في الربع الأول، وبنسبة 3,2% في الربع الثاني.وقال التقرير إن حجم الصادرات زاد بنسبة 16% في الربع الثالث نتيجة لزيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات والسيارات.وقد قام البنك المركزي مؤخرا بتعديل توقعاته للنمو لهذا العام إلى انكماش بنسبة 1,1%، بعدما كان قد توقع انكماشا بنسبة 1,3%.