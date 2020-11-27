سيول وواشنطن تجريان أول محادثات بشأن تكلفة الدفاع منذ فوز بايدن في الانتخابات

Photo : YONHAP News

عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية أمس الاثنين أول جولة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع منذ إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية مؤخرا.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الجانبين أجريا محادثات عبر الفيديو حيث فحصا الوضع الحالي للمفاوضات بشأن اتفاقية الإجراءات الخاصة، التي تحدد المبلغ الذي ستدفعه كوريا الجنوبية مقابل استمرار وجود القوات الأمريكية في البلاد.وقالت الوزارة إنه خلال المحادثات، اتفق كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين "جونغ أون بو" ونظيرته الأمريكية "دونا ويلتون"، على "العمل بشكل مكثف معا من أجل التوصل بسرعة إلى اتفاق عادل ومقبول للطرفين".وشارك في الاجتماع مسؤولون من وزارتي الدفاع والخارجية الكوريتين، ومسؤولون من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكيتين.وقد أطلق البلدان الحليفان محادثات تقاسم تكاليف الدفاع في سبتمبر من العام الماضي، لكن المحادثات توقفت بسبب دعوة واشنطن لزيادة كبيرة في حصة سيول. وتمكن الجانبان من الاتفاق على زيادة بنسبة 13% في أبريل، لكن المحادثات فشلت بسبب رفض الرئيس الأمريكي ترامب لهذه النسبة.