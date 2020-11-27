قرار دولي نهائي بتعيين رقم خاص للبحر الواقع بين كوريا واليابان

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تقرر تعيين رقم خاص كاسم للبحر الواقع بين شبه الجزيرة الكورية واليابان ليحل محل اسم "بحر اليابان" في الخريطة البحرية القياسية للمنظمة الهيدروغرافية الدولية.وقالت وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية الكورية اليوم الثلاثاء إنه تم خلال مؤتمر الجمعية العامة للمنظمة الدولية الذي عقد خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثامن عشر من نوفمبر الماضي، اتخاذ قرار نهائي بتطوير المعيار "إس-130" الجديد الذي يتمثل في رقمية الخريطة البحرية القياسية للمنظمة الدولية، ليحل محل المعيار "إس-23" الحالي الذي يقضي باستخدام أسماء للبحار.ويذكر أن المعيار "إس-23" الذي بدأ تطبيقه عام 1929، يستخدم اسم "بحر اليابان" للبحر الواقع بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.وبذلت الحكومة الكورية جهودا للاستخدام المزدوج للاسمين "البحر الشرقي" و"بحر اليابان" منذ عام 1997، لكن هذه الجهود لم تثمر بسبب موقف اليابان الداعي إلى استخدام اسم "بحر اليابان" بمفرده، بناء على المعيار "إس-23".وكان رئيس المنظمة الهيدروغرافية الدولية قد اقترح تطبيق نظام محددات رقمية فريدة بعد فشل كوريا واليابان في التوصل إلى اتفاق بشأن تسمية البحر خلال المناقشات غير الرسمية التي عقدت في شهري أبريل وأكتوبر من العام الماضي.وقالت الوزارة إن الحكومة الكورية ستستمر في بذل كل ما في وسعها لزيادة الاستخدام المزدوج للاسمين في الخرائط التي ستنتجها دول العالم.