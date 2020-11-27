الرئيس الكوري مون يتوقع دخول الاقتصاد الكوري إلى مساره الطبيعي العام القادم

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على أن الاقتصاد الكوري يتمتع بانتعاش أسرع مما كان متوقعا، ودعا الحكومة والبرلمان إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي القوي.جاء هذا التصريح خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس "مون" اليوم الثلاثاء في مقر الرئاسة، حيث قال إن معدل النمو المؤقت للناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثالث من هذا العام بلغ 2.1%.وأشار إلى أنه أصبحت لدى كوريا قوة دفع للانتعاش الاقتصادي نتيجة للسياسات الفعالة التي انتهجتها الحكومة للتغلب على العقبات التي يواجهها الاقتصاد الكوري.وتوقع الرئيس "مون" دخول الاقتصاد الكوري إلى مساره الطبيعي خلال النصف الثاني من العام القادم، متغلباعلى صدمات كورونا.وأضاف أن تجاوز مؤشر أسهم البورصة الكورية مستوى 2600 نقطة لأول مرة يشير إلى التقييم الإيجابي لدى المسثمرين الكوريين والأجانب لحاضر ومستقبل الاقتصاد الكوري.ودعا الرئيس الوزارات إلى المشاركة في الجهود المبذولة لتؤدي المؤشرات الإيجابية الأخيرة إلى تحقيق انتعاش واضح للاقتصاد الكوري.كما دعا البرلمان إلى المصادقة على مشروع ميزانية العام القادم، لتتمكن الحكومة من خلالها من ضمان توفير لقاحات فيروس كورونا ومدفوعات الإغاثة للمتضريين من الفيروس، وتحقيق الحياد الكاربوني حتى عام 2050.