كوريا تقدم 10 ملايين دولار للدول الناشئة لدعم مشروعات الصفقة الخضراء والرقمية

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صرحت وزارة المالية الكورية بأنها ستقدم دعما ماليا تبلغ قيمته 9 ملايين و870 ألف دولار لـ23 دولة ناشئة باستخدام رأس مال الصندوق الائتماني للنمو الأخضر في البنك الدولي، بحيث يتم تخصيص هذا الدعم في تنفيذ مشروعات الصفقة الخضراء والصفقة الرقمية الجديدتين، ومكافحة الأمراض المعدية في تلك الدول.وتوقعت الوزارة أن يسهم تقديم هذا الدعم للدول الناشئة في توسيع نطاق تقدم المؤسسات العامة والخاصة الكورية ذات الصلة بالصفقة الخضراء والرقمية إلى الأسواق الدولية.الجدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي تخطط لتنفيذ مشروعات الصفقة الرقمية الجديدة التي تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار.ومن بين المشروعات التي ستدعمها الحكومة الكورية، مشروعات تطبيق التقنية الخاصة بالمرور في مدينة "آلما آتا" في كازاخستان، ومدينة "طشقند" عاصمة أوزباكستان، ومشروع التقنية الرقمية الخاصة بالزراعة الذكية في أوغندا، ومشروع تعزيز الصرف الصحي في المناطق الحضرية في إندونيسيا.وكانت كوريا الجنوبية قد أنشأت صندوقا ائتمانيا للنمو الأخضر برأس مال يبلغ 100 مليون دولار في البنك الدولي من أجل مشاركة الخبرات والتقنيات ذات الصلة بالنمو الأخضر مع الدول الناشئة.