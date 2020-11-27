انخفاض التجارة بين كوريا الشمالية والصين بسبب كورونا

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انخفض حجم التجارة بين كوريا الشمالية والصين بسبب جهود منع انتشار فيروس كورونا.وأوضح تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس الاثنين نقلا عن بيانات صادرة عن السلطات الجمركية الصينية، أن الصين صدرت بضائع بقيمة 253 ألف دولار إلى كوريا الشمالية خلال شهر أكتوبر الماضي، بانخفاض نسبته 99% مقارنة بالشهر الأسبق، فيما شهدت وارداتها من بيونغ يانغ انخفاضا أيضا بنسبة 74%.وقال التقرير إن لهذا الانخفاض الكبير أهمية كبرى، نظرا لأن الصين تعتبر أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية.كما أشار التقرير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم حونغ أون" مستعد لتقليص التجارة إلى الصفر مع الصين لمنع تفشي فيروس كورونا في بلاده، رغم أن الصين تمثل الشريان الاقتصادي لكوريا الشمالية.وقد قدمت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية تقريرا مؤخرا للجنة المعلومات البرلمانية أفادت فيه بأن الزعيم الكوري الشمالي قرر إعدام مسؤول في الجمارك بعدما سمح بإدخال بضائع من الخارج تنتهك القواعد الخاصة بفيروس كورونا.وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن السلطات تتخذ إجراءات جديدة أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك زيادة عدد نقاط الحراسة عند المعابر الحدودية وتشديد قواعد الدخول البحري في المناطق الساحلية.وتقول كوريا الشمالية إنه لا يوجد لديها حاليا أي إصابات بفيروس كورونا، لكن كثيرا من الخبراء يشككون في هذا الادعاء.