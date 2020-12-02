وزارة العدل تقبل طلب المدعي العام بتأجيل المراجعة التأديبية

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تقرر أن يُعقد اجتماع لجنة الانضباط بوزارة العدل للتداول بشأن قضية المدعي العام "يون سوك يول" بعد غد الجمعة، أي بعد يومين من الموعد الذي كان مقررا في البداية، بعد أن طلب المدعي العام تأجيل الاجتماع.وقالت وزارة العدل أمس الثلاثاء إنها قررت قبول طلب "يون" من أجل ضمان حقوقه في الإجراءات الكافية والدفاع القانوني.وفيما يتعلق بموافقة محكمة سيول الإدارية في وقت سابق على طلب الأمر القضائي الذي قدمه "يون" ضد وقفه عن العمل، الذي أصدرته وزيرة العدل "تشو مي إيه"، قالت الوزارة إنها تحترم الحكم، لكنها أشارت أيضا إلى أن هذا الحكم ينطبق فقط على الإجراء المؤقت لوقفه عن العمل.وأضافت الوزارة أنه سيتم إجراء مراجعة دقيقة بشأن اتهامات سوء السلوك الموجهة ضد "يون"، بواسطة اللجنة التأديبية وفقا للقوانين والإجراءات.وكانت الوزيرة "تشو" قد أصدرت أمرا الأسبوع الماضي بإيقاف المدعي العام عن العمل، وهو الأمر الأول من نوعه، مدعية أن وزارتها اكتشفت "سوء سلوك جسيم" بعد التحقيق في مزاعم مختلفة ضد يون، كما طلبت منه الوزيرة الخضوع للجنة التأديبية.