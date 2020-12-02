وزيرة التعليم تتعهد ببذل جهود من أجل تنفيذ امتحان آمن لدخول الجامعات

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تعهدت وزيرة التعليم الكورية "يو أون هي" ببذل جهود حكومية لتوفير بيئة آمنة للطلاب خلال اختبار دخول الجامعات، وسط الموجة الثالثة من وباء كورونا.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة "يو" أمس، أي قبل يومين فقط من انعقاد الاختبار الحكومي السنوي الذي يشارك فيه مئات الآلاف من الطلاب في جميع أنحاء البلاد.وقد أدلت "يو" بهذه التصريحات خلال زيارتها لمدرسة ثانوية فى منطقة "تشون تشُن" بمقاطعة كانغ وان للاطمئنان على استعدادات المدرسة للامتحان.وسوف يتم إجراء الاختبار غدا الخميس، أي بعد أسبوعين من الموعد المقرر في البداية، بعد تأجيلات متكررة في بدء العام الدراسي الجديد وسط استمرار وباء كورونا، حيث اشتدت المخاوف بشأن سلامة المتقدمين للاختبار والإداريين، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت انتشارا أسرع لفيروس كورونا في منطقة العاصمة والعديد من المناطق الأخرى.وقالت "يو" إن نظام الاستجابة للطوارئ الحكومي الخاص بالاختبار الآمن قيد التشغيل، وأن الحكومة المركزية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومات المحلية والوكالات الحكومية ذات الصلة.وسوف يخضع للاختبار هذا العام 493 ألفا و433 شخصا.