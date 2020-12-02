منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري لهذا العام

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قررت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لهذا العام بشكل طفيف، إلى انكماش بنسبة 1,1%، مشيرة إلى تداعيات عودة ظهور وباء كورونا في كوريا.ويمثل أحدث توقع لمنظمة التعاون انخفاضا بمقدار 0,1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاتها السابقة في سبتمبر.وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الإجراءات الفعالة التي نفذتها كوريا الجنوبية لاحتواء انتشار فيروس كورونا قد حدت من الانخفاض المقدر في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد قليلا عن 1% هذا العام، وهو أصغر انخفاض في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وتوقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد الكوري بمعدل يبلغ 2,8% في العام القادم، بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 3,1%. وتوقعت أيضا أن ينمو الاقتصاد الكوري بمعدل يصل إلى 3,4% في عام 2022.كما عدلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2020 إلى انكماش بنسبة 4,2%، وخفضت بشكل حاد توقعاتها للعام القادم إلى نمو بمعدل 4,2% بعدما كانت توقعت نموا بمعدل 5%.