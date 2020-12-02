واشنطن تطلق موقعا إلكترونيا حول التهرب من العقوبات على كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية موقعا إلكترونيا جديدا يقدم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار للحصول على معلومات حول انتهاكات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وكشف "أليكس وانغ" نائب وزير الخارجية الأمريكية لشؤون كوريا الشمالية، عن بدء عمل الموقع أمس الثلاثاء خلال كلمته في ندوة عبر الفيديو استضافها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن. وقال "وانغ" إن الوزارة أطلقت الموقع الإلكتروني DPRKrewards-dot-com، الذي يمكن من خلاله للأفراد من جميع أنحاء العالم تقديم معلومات إلى برنامج المكافآت الأمريكية للعدالة بشأن التهرب من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وخلال إعلانه عن إطلاق الموقع، اتهم "وانغ" الصين بـ"الانتهاك الصارخ" لالتزامها بفرض عقوبات دولية على كوريا الشمالية، قائلا إنها تسعى لإلغاء نظام عقوبات الأمم المتحدة الذي يهدف إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي. وقال المسؤول الأمريكي إن ما لا يقل عن 20 ألف عامل كوري شمالي ما زالوا يعملون في الصين، وأن الولايات المتحدة رصدت 555 حالة شحنات كورية شمالية من الفحم أو صادرات أخرى خاضعة للعقوبات إلى الصين العام الماضي. وأضاف أن السلطات الصينية لم تتحرك لوقف هذه الواردات غير المشروعة في أي مناسبة.