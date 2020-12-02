قرار بالإبقاء على تمثال السلام في برلين في مكانه

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تقرر الإبقاء على تمثال فتاة يرمز إلى ضحايا الاسترقاق الجنسي الكوريات في اليابان في زمن الحرب، في العاصمة الألمانية برلين، كما هو.وعقد مجلس إدارة منطقة "ميتي" في مدينة برلين اجتماعا عاما أمس الثلاثاء، حيث صدق على قرار بشأن الحفاظ على تمثال السلام بأغلبية 24 صوتا مقابل 5 أصوات.وبموجب القرار، ستحتفظ المنطقة بالتمثال حتى نهاية شهر سبتمبر من العام القادم، وسوف تبدأ في إجراء مناقشات حول طرق الحفاظ عليه.وقد تم تنصيب التمثال في أواخر سبتمبر الماضي، لكن إدارة منطقة ميتي أصدرت أمرا في أكتوبر بإزالته بعد احتجاج اليابان على تنصيبه. وبعد ذلك، قدمت مجموعة "كوريا فيرباند"، وهي مجموعة مدنية محلية، شكوى إلى المحكمة تطلب فيها تعليق أمر إزالة التمثال، وبالتالي تراجعت إدارة المنطقة عن قرارها وامتنعت عن اتخاذ قرار بشأن مصير التمثال. وفي أوائل نوفمبر، تبنى مجلس المنطقة قرارا بإلغاء خطة إزالة التمثال.