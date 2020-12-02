ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 0.6% في نوفمبر

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استمرت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية في النمو بوتيرة بطيئة في نوفمبر، حيث سجلت نموا يزيد قليلا عن الصفر المئوي للشهر الثاني على التوالي.وفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,6% على أساس سنوي في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.وجاءت هذه القراءة في أعقاب نمو بنسبة 0,1% تم تسجيله في أكتوبر، وهو أقل ارتفاع منذ أربعة أشهر، بسبب الدعم الحكومي لفواتير الهاتف المحمول.وقفزت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 11,1% على أساس سنوي في نوفمبر.ومع ذلك، انخفضت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0,9% على أساس سنوي، في حين تراجعت أسعار الغاز والمياه والكهرباء بنسبة 4,1% مقارنة بالعام السابق.