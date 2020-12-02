الدولية الولايات المتحدة تدعو كوريا واليابان للوقوف معا ضد الصين

قال مسؤول أمريكي كبير إنه يتوجب على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الوقوف معا ضد "السلوك السيئ من جانب الصين".

صرح بذلك "مارك نابر" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون كوريا واليابان، خلال ندوة عبر الفيديو استضافها مجلس الشؤون العالمية في لوس أنجلوس، أمس الثلاثاء.

وقال كنابر إن الولايات المتحدة تدرك أن كوريا الجنوبية واليابان تربطهما علاقات معقدة ودقيقة للغاية مع الصين، لذلك فهي لا تطلب منهما احتواء الصين أو قطع تلك العلاقات، لكن الولايات المتحدة تريد من حلفائها الدفاع عن القيم والمبادئ الديمقراطية التي يتشاركون فيها.

وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها في كوريا واليابان الوقوف معا وتمييز السوك السيء.

