بيونغ يانغ تقيم منتدى حول تقنية علوم الفضاء

Photo : YONHAP News

أقامت كوريا الشمالية منتدى خاصا لتقنية علوم الفضاء تعبيرا عن الرغبة في تطوير الأقمار الصناعية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن المنتدى أقيم تحت إشراف "اللجنة المركزية لرابطة العلوم والتكنولوجية الكورية الشمالية، موضحا أن الهدف من المنتدى هو التعريف بالإنجازات العلمية والتقنية التي تم إحرازها في مشروع تنفيذ سياسة تطوير الفضاء بشكل سلمي.وبالنظر إلى إقامة منتدى آخر حول الأقمار الصناعية الأرضية هناك، يقول الخبراء إن كوريا الشمالية تعرب عن رغبتها في تطوير صواريخ طويلة المدى إلى جانب تطوير الأقمار الصناعية.تجدر الإشارة إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي تمنع كوريا الشمالية من استخدام الصواريخ طويلة المدى حتى لو كانت محملة بأقمار صناعية.وقد ظلت كوريا الشمالية تنظم منتديات حول تقنية علوم الفضاء سنويا منذ عام 2014، فيما عدا عام 2018 الذي انعقدت فيه القمة الكورية الشمالية الأمريكية، وهو ما وصفه المحللون بأنه تعبير عن مراعاة تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.