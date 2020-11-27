البرلمان يناقش خطة ميزانية العام القادم

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من المقرر أن يعقد البرلمان الكوري جلسة عامة بعد ظهر اليوم من أجل مناقشة خطة ميزانية للعام القادم التي يبلغ حجمها 558 تريليون وون.وإذا وافق البرلمان على الخطة، سيكون المعسكران الحاكم والمعارض قد التزما بالموعد القانوني لمناقشة الميزانية لأول مرة منذ 6 سنوات، لكن من المرجح أن يتم تأجيل موعد افتتاح الجلسة الذي كان مقررا له الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، ويرجع السبب في ذلك إلى أن عملية إعداد تفاصيل الميزانية التي تغيرت وفقا للمعسكرين الحاكم والمعارض، استغرقت وقتا أطول مما كان متوقعا.وقد سبق للمعسكرين الحاكم والمعارض أن وافقا أمس على مناقشة مشروع الميزانية التي زاد حجمها بحوالي تريليوني وون بالمقارنة مع الخطة الأصلية.وفي الميزانية المعدلة تمت إضافة مشروعات جديدة تبلغ قيمتها 7 تريليونات و500 مليار وون، بما في ذلك الدفعة الثالثة من معونات الإغاثة ضد فيروس كورونا، وشراء المزيد من اللقاحات، ودعم استقرار معيشة المواطنين العاديين، بينما تم حذف 5 تريليونات و300 مليار وون من الميزانية الأولى.