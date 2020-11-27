انعقاد امتحان دخول الجامعات للعام 2021 غدا

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من المقرر أن يعقد غدا الخميس امتحان دخول الجامعات الكورية للعام 2021 في الساعة التاسعة إلا الثلث صباحا، في مختلف أنحاء البلاد.وسيسمح للممتحنين بدخول أماكن الامتحان بدءا من الساعة السادسة والنصف صباحا، وسيمنع دخولهم بدءا من الساعة الثامنة وعشر دقائق.ويبلغ عدد الممتحنين هذا العام حوالي 493 ألفا بانخفاض نسبته 10% مقارنة مع العام الماضي.ولن يُسمح لمن لا يرتدي كمامة بدخول أماكن الامتحان، كما سيتوجب ارتداؤها طوال وقت الامتحان.وسوف يتم قياس درجات الحرارة لفحص الحمى عند دخول أماكن الامتحان، وفي حالة ظهور أعراض للإصابة بفيروس كورونا، مثل الحمى والسعال وآلام الحنجرة، فسيخضع المصابون للامتحان في أماكن خاصة.وقد بلغ عدد حالات الإصابة بين الممتحنين 37 طالبا أمس، وبلغ عدد الممتحنين في العزل الصحي 430 طالبا.وقد تم تخصيص 583 غرفة في 113 مكانا للامتحان من أجل الممتحنين المعزولين، وتخصيص 25 مستشفى و4 مراكز للرعاية الحياتية في مختلف أرجاء البلاد.