عقد امتحان القبول الجامعي وسط تفشي فيروس كورونا

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عقد اليوم الخميس اختبار القدرة المدرسية الجامعي السنوي في نحو 1400 مركز للاختبار في جميع أنحاء البلاد، وسط الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية.وقد بدأ امتحان القبول الحكومي باختبار اللغة الكورية في الساعة 8:40 صباحا، ثم اختبار الرياضيات واللغة الإنغليزية والتاريخ الكوري والعلوم، وينتهي الاختبار الخامس والأخير للغات الأجنبية في الساعة 5:40 مساء.وكان من المقرر في البداية عقد الامتحان السنوي في 19 نوفمبر، ولكن تم تأجيله لمدة أسبوعين بعد تأجيل افتتاح المدارس إلى أبريل، بسبب تفشي وباء كورونا.وتقدم أكثر من 493 ألف شخص للاختبار هذا العام، بانخفاض حوالي 10% عن العام الماضي. ويعد هذا أدنى رقم مسجل منذ بداية الاختبار في عام 1994.ويجري الخاضعون للحجر الصحي الذاتي الاختبار في حوالي 110 أماكن منفصلة، بينما يخضع المصابون بالفيروس للاختبار في حوالي 30 منشأة طبية تحت إشراف المراقبين.وتم توجيه أولئك الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا قبل وقت قصير من دخولهم أماكن الاختبار الخاصة بهم إلى مناطق منفصلة داخل المكان لإجراء الاختبار.وتعين على جميع المتقدمين للاختبار ارتداء كمامات الوجه.