البرلمان يمرر ميزانية عام 2021 بقيمة 558 تريليون وون

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أقر البرلمان الكوري الميزانية الوطنية لعام 2021 بقيمة 558 تريليون وون، وهي أكبر ميزانية في التاريخ الكوري.وعقد البرلمان جلسة عامة أمس الأربعاء، وافق فيها على مشروع قانون ميزانية 2021 بأغلبية 249 صوتا مقابل 26 صوتا، مع امتناع 12 نائبا عن التصويت.ويمثل هذا أول تمرير للميزانية خلال المهلة القانونية منذ عام 2014، حيث يتعين على البرلمان الموافقة على ميزانية العام التالي قبل يوم الثاني من ديسمبر.وتمت زيادة الميزانية هذا العام عن اقتراح الحكومة بمقدار 2.2 تريليون وون، حيث اتفقت الأحزاب السياسية على خفض الميزانية المقترحة للحكومة بمقدار 5.3 تريليون وون، قبل إضافة نفقات جديدة يبلغ مجموعها 7.5 تريليون وون.وتم تخصيص 3 تريليون وون لدعم الشركات والأشخاص الأكثر تضررا من الوباء، بينما تم تخصيص 900 مليار وون لبرنامج لقاح فيروس كورونا الوطني.