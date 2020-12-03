احتياطي كوريا من النقد الأجنبي يسجل أكبر نمو منذ 10 سنوات

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ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية بحوالي 10 مليارات دولار في نوفمبر، مسجلا أكبر نمو خلال عقد.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجل احتياطي النقد الأجنبي مستوى قياسيّا بلغ 436.3 مليار دولار أمريكي في نهاية الشهر الماضي، بزيادة 9.87 مليار وون عن الشهر الأسبق.ويمثل هذا أكبر زيادة شهرية منذ يوليو 2010، عندما ارتفع الاحتياطي بمقدار 11.74 مليار دولار.وقد انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد بحوالي 9 مليار دولار في مارس بسبب إجراءات استقرار السوق وسط تفشي وباء كورونا، لكنها انتعشت وظلت تسجل نموّا شهريّا منذ أبريل.وقال البنك المركزي إن الارتفاع في أكتوبر يرجع إلى زيادة العائدات على أصوله بالعملة الأجنبية، وضعف الدولار الأمريكي، الذي أدى إلى ارتفاع قيمة العملات الأخرى عند تحويلها إلى الدولار.واحتفظت كوريا الجنوبية بمكانتها في المركز التاسع من حيث احتياطي النقد الأجنبي في العالم في نهاية أكتوبر، وتصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان وسويسرا.