وزيرة العدل تستأنف ضد قرار المحكمة برفع إيقاف النائب العام

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تخطط وزيرة العدل "تشو مي إيه" للاستئناف ضد قرار المحكمة الذي ألغى قرارها بوقف النائب العام "يون صوك يول".وأصدر "لي أوك هيونغ" الممثل القانوني للوزيرة بيانا أمس الأربعاء قال فيه إن الحكم الصادر عن محكمة سيول الإدارية في اليوم السابق كان نتيجة لمداولات صعبة ومضنية، لكنه عمَّق الفوضى داخل الإدارة ووزارة العدل والنيابة، وزاد من الانقسام والتوتر بين الجمهور.واعترض بصورة خاصة على قول المحكمة بأن إيقاف النائب العام سيؤثر على شؤون النيابة بأكملها، قائلا إن غالبية وكلاء النيابة يؤدون واجباتهم وفقا للقانون.كما أشار إلى حقيقة أنه حتى الرئيسين السابقين "روه مو هيون" و"بارك كون هيه" قد أوقفا عن أداء مهامهما لعدة أشهر، بعد أن وافق البرلمان على اقتراح بعزلهما.وبعد الإعلان عن حكم المحكمة الذي سمح للنائب العام "يون" بالعودة إلى العمل قبل اجتماع لجنة الانضباط بالوزارة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة مخالفاته الأخلاقية المزعومة، قالت المحكمة إن التعليق كان بمثابة إقالة للنائب العام كما أضر باستقلال النيابة.وقد أوقفت الوزيرة "تشو" النائب العام "يون" الأسبوع الماضي بسبب 6 اتهامات، من بينها أمره بمراقبة القضاة بصورة غير قانونية، وطالبت باتخاذ إجراءات تأديبية ضد "يون" أيضا. ونفى "يون" المزاعم المثارة ضده، وادعى أنه لم يُمنح الفرصة لشرح موقفه، كما تقدم بطلب للحصول على أمر قضائي يوم 25 نوفمبر لتعليق قرار إيقافه، ورفع دعوى قضائية لإلغاء القرار يوم 26 نوفمبر.