النيابة تطالب باحتجاز مسؤولين في قضية إغلاق المحطة النووية

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طلبت النيابة العامة إصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة مسؤولين حكوميين يُزعم أنهم تخلصوا من وثائق تتعلق بالإغلاق المثير للجدل لمفاعل "وولسونغ-1" النووي.وطلب مكتب النيابة في "ديجون" أمس الأربعاء من محكمة محلية إصدار مذكرات احتجاز لثلاثة مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة والطاقة، بتهمة إتلاف السجلات العامة وعرقلة التفتيش الحكومي.وقد ادعى مجلس تدقيق المراجعة في وقت سابق أن المسؤولين الثلاثة تخلصوا من 444 مادة وملفّا حول قرار الحكومة بإنهاء تشغيل المفاعل "وولسونغ-1"، قبل أن يأمر المجلس مباشرة بتقديم المستندات في نوفمبر من العام الماضي.وجاء طلب المذكرة بعد يوم من عودة النائب العام "يون صوك يول" إلى العمل، بعد أن وافقت المحكمة على إلغاء أمر الإيقاف الذي أصدرته وزيرة العدل "تشو مي إيه".وقد أثار إغلاق المفاعل "وولسونغ-1"، ثاني أقدم مفاعل نووي في البلاد، حالة من الجدل، وخلص مجلس تدقيق المراجعة في وقت سابق إلى أن قرار الإغلاق استند إلى بحث متحيز قلَّل من قيمة الجدوى الاقتصادية للمفاعل.