رئيس هيئة الأركان الأمريكية يتوقع استفزازا عسكريا من قبل كوريا الشمالية

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قال مسؤول عسكري أمريكي كبير أمس الأربعاء إن كوريا الشمالية تواصل تطوير قدراتها النووية والصاروخية، وقد تقوم باستفزازات عسكرية في مرحلة ما.وأدلى "مارك ميلي"، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، بهذه التصريحات في ندوة عبر الفيديو استضافتها مؤسسة بروكينغز، وهي مؤسسة فكرية في واشنطن.وألمح "ميلي" إلى أن كوريا الشمالية قد تقوم باستفزازات عسكرية لاختبار الإدارة الأمريكية القادمة، قائلا إن بيونغ يانغ لديها تاريخ طويل في القيام بأشياء من هذا القبيل.لكن المسؤول العسكري الكبير أكد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون تماما وقادرون على التعامل مع أي استفزاز.واشار إلى أن رغم تطوير كوريا الشمالية لقدراتها النووية وقدرتها على إيصال الصواريخ، إلا أن قدرات الردع لدى كوريا الجنوبية بالاشتراك مع اليابان وكذلك مع الولايات المتحدة، كبيرة للغاية.