فيروس انفلونزا الطيور يهدد جميع أنحاء كوريا

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شهدت مدينة "سانغ جو" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"حالة الإصابة الثانية بفيروس إنفلونزا الطيور خلال هذا العام.وظهر الفيروس في مزرعة للدجاج البيّاض بالمدينة، يتم فيها تربية حوالي 180 ألف دجاجة، لتصبح المزرعة الثانيةَ من نوعها بعد مزرعة بط في مدينة "جونغ اوب" بمقاطعة شمال جولا في الأسبوع الماضي.وقد أصدرت الحكومة أمرا بالتوقف المؤقت عن التنقل في عدد من مناطق البلاد حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.ويرجع السبب في تحديد الحكومة جميع مناطق البلاد كمناطق معرضة للخطر إلى ارتفاع احتمال الإصابة بإنفلونزا الطيور بسبب الطيور المهاجرة.ولم يتم خلال السنتين الأخيرتين اكتشاف أي حالة إصابة بإنفلونزا الطيور لدى الطيور البرية، بينما شهد هذا العام اكتشاف 10 حالات حتى الآن.وتنتشر مناطق الإصابة في مختلف أرجاء البلاد بما في ذلك مقاطعات جنوب تشونغ تشنغ وشمال جولا وكانغ وان مع تزايد عدد الحالات تماشيا مع تزايد تنقل الطيور المهاجرة.وقالت مصادر مطلعة إن قوة الفيروس أشد بالمقارنة مع الأعوام السابقة مما يزيد من القلق حول حدوث المزيد من حالات الإصابة في المزارع الكورية.