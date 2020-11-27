كوريا الشمالية تشدد إجراءات الوقاية في عاصمتها ضد وباء كورونا

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شددت كوريا الشمالية من التدابير الاحترازية لمكافحة وباء كورونا إلى أعلى مستوى، خاصة في منطقة العاصمة "بيونغ يانغ".وقال تقرير بثته الإذاعة الكورية الشمالية المركزية اليوم إن السلطات تبذل أقصى الجهود للحيلولة دون وصول الفيروس المميت إلى منطقة العاصمة، موضحا الجهود المبذولة حسب كل منطقة، حيث يتم على سبيل المثال في منطقة "مان كيونغ ديه" في غرب العاصمة قياس درجات حرارة كل المواطنين القادمين من المناطق الحدودية إضافة إلى تطهير السلع المخزونة.علاوة على ذلك، طالب النظام الكوري الشمالي المواطنين بالمشاركة الفعالة في أعمال الوقاية الوبائية، ودعت صحيفة "رودونغ شين مون" الكورية الشمالية في مقالها الافتتاحي الصادر اليوم جميع المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية التامة لمكافحة عدوى كورونا.يذكر أن النظام الكوري الشمالي زاد مؤخرا من عدد حالات الفحص بشكل كبير، ليبلغ حوالي ألف و600 حالة أسبوعيا.ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي حالة إصابة أو وفاة ناتجة عن العدوى في كوريا الشمالية.