سيول تشهد 260 إصابة بفيروس كورونا

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مع استمرار تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء كوريا، شهدت العاصمة سيول أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة أمس، منها 23 إصابة في مستشفى "جي هيه" في حيّ "دونغ ديه مون"، حيث تم اكتشاف إصابة مريض خرج من المستشفى يوم الاثنين الماضي، وبالتالي جرى فحص المرضى الآخرين هناك، حيث تم التأكد من إصابة 22 منهم.وحسب الفحوص الوبائية على المستشفى، لم يرتد بعض المرضى كمامات في كثير من الأحيان وكانت نسبة كثافة الغرف مرتفعة رغم التزام المستشفى بقياس درجات الحرارة وتسجيل قائمة الزوار.وفي محل لأجهزة الكبيوتر في منطقة "جونغ نانغ" في سيول تم التأكد من إصابة 7 من زواره أيضا، وكان أحد المصابين السابقين يرتاد هذا المحل، ولهذا قامت السلطات الصحية بإجراء فحص وبائي على المحل حيث عثرت على إصابات متتالية. وقد تبين أيضا أن بعض مرتادي المحل لم يلتزموا تماما بارتداء الكمامات.وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم اكتشافها في منطقة العاصمة فقط خلال يوم أمس 262، وهو أعلى مستوى له.وأعربت السلطات الصحية عن قلقها لاستمرار تجاوز عدد الإصابات الجديدة مستوى 500 في جميع أنحاء البلاد، ودعت مجددا إلى الالتزام التام بالتدابير الاحترازية لمكافحة العدوى بما في ذلك التباعد الاجتماعي، حتى نهاية هذا العام.