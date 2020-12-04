الرئيسان الكوري والفرنسي يناقشان التعاون بشأن تغير المناخ

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أجرى الرئيس "مون جيه إين" محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أمس الخميس، لمناقشة التعاون في تغير المناخ.وقال المتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك" في إفادة صحفية إن الرئيس "مون" أبلغ "ماكرون" بأن كوريا الجنوبية ستتعاون بنشاط مع المجتمع الدولي للوفاء باتفاقية باريس لتغير المناخ.وفي المحادثات التي استمرت حوالي ساعة، قال "مون" إن كوريا الجنوبية تتابع ما يسمى بمبادرة الصفقة الكورية الجديدة، التي تسعى إلى تحقيق اقتصاد أخضر مستدام، كما أعلنت هدف تحقيق تحييد الكربون بحلول عام 2050، للانضمام إلى الجهود العالمية للاستجابة لتغير المناخ.وردّا على ذلك، قال "ماكرون" إن فرنسا ترغب في دعم مبادرات "مون" المختلفة، ومن بينها تحييد الكربون، مؤكدا أنه سيشارك بنشاط في قمة "المشاركة من أجل النمو الأخضر"، المقرر عقدها العام القادم في سيول.يذكر أن "المشاركة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية لعام 2030" هي مبادرة بين القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى معالجة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.كما تعهد الرئيسان بالعمل معا من أجل التطوير والتوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا.