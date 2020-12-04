فائض الحساب الجاري لكوريا يسجل أعلى مستوى له منذ 3 سنوات

Photo : YONHAP News

تجاوز فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية 10 مليارات دولار للشهر الثاني على التوالي، مسجلا أعلى مستوى له منذ 3 سنوات في أكتوبر، نتيجة لانتعاش الصادرات.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ فائض الحساب الجاري 11.66 مليار دولار في أكتوبر.وقد ظل الحساب الجاري الكوري يسجل فائضا لمدة 6 أشهر متتالية، منذ أن تم تسجيل عجز في الحساب الجاري في أبريل الماضي.ويعد حجم الفائض في أكتوبر الأكبر منذ سبتمبر من عام 2017، وثالث أكبر قيمة له منذ يناير 1980. وعلى أساس سنوي، يمثل ارتفاعا بحوالي 3.83 مليار دولار، أي 49%.وبلغ الفائض التراكمي في الأشهر العشرة الأولى من العام 54.97 مليار دولار، متجاوزا بالفعل تقديرات البنك المركزي للعام بأكمله البالغة 54 مليار دولار.