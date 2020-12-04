تخصيص جزء من ميزانية 2021 للنقل الجزئي للبرلمان

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من المقرر أن تتم متابعة عملية نقل جزء من مقر البرلمان الكوري في سيول جنوبا إلى مدينة "سيجونغ" الإدارية الخاصة، ضمن خطة التنمية الوطنية المتوازنة التي ستبدأ في أوائل العام القادم.وقال مسؤولو مدينة "سيجونغ" أمس الخميس إن البرلمان أقر أول من أمس الأربعاء ميزانية قدرها 12.7 مليار وون مخصصة للتكلفة الأساسية لتصميم مباني البرلمان، ضمن ميزانية الحكومة للعام القادم.وبموجب الخطة، من المرجح أن يتم نقل ثلثي الموظفين في مقر البرلمان في منطقة "يوئيدو" في سيول، إلى المقر الجديد في مدينة "سيجونغ"، بما في ذلك 11 لجنة دائمة مرتبطة بوزارات الحكومة المركزية التي انتقلت بالفعل إلى "سيجونغ"، بالإضافة إلى اللجنة الخاصة بالميزانية والحسابات.وسيتم النظر في نقل أمانة البرلمان ومكتب الميزانية وخدمة الأبحاث أيضا.ومن المرجح أن اللجان الخمس الدائمة المتبقية، المرتبطة بوزارات الخارجية والدفاع والتوحيد والعدالة والمساواة بين الجنسين، سوف تبقى في سيول.ولكن قد يتأخر وضع حجر الأساس لمشروع نقل البرلمان، الذي تبلغ تكلفته 1.43 تريليون وون بالقرب من المجمع الحكومي في "سيجونغ"، حيث وافقت الأحزاب السياسية على الميزانية بعد الموافقة على القوانين ذات الصلة.