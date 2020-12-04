تقرير يقول إن فريق بايدن يعتزم مراجعة الرسائل بين ترامب وكيم

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قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام العالمية إن فريق السياسة الخارجية للرئيس المنتخب "جو بايدن" يعتزم مراجعة الرسائل المتبادلة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس الخميس إن فريق "بايدن" سيتمكن قريبا من الوصول إلى تلك الرسائل التي يمكن أن تقدم نظرة قريبة لواحد من أكثر قادة العالم غموضا.ووفقا للتقرير، تنتمي هذه الرسائل إلى الحكومة الأمريكية، وليس إلى "ترامب".وقال مصدر مقرب من الفريق الانتقالي لشبكة "سي إن إن" إنَّ تلك الرسائل قد تساعد في رسم صورة نفسية أكثر وضوحا للزعيم الكوري الشمالي وطريقة تفكيره، أو على الأقل لنهجه في التعامل مع "ترامب".وأضاف المصدر أن الرسائل ذات محتوى خطابي مرتفع ومضمون أقل من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن "ترامب" وصفها بأنها رسائل "حب".