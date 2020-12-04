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السياسية

تعيين قائد الجيش الأمر يكي في المحيط الهادئ قائدا جديدا للقوات الكورية الأمريكية

Write: 2020-12-04 12:04:52Update: 2020-12-04 14:30:15

تعيين قائد الجيش الأمر يكي في المحيط الهادئ قائدا جديدا للقوات الكورية الأمريكية

Photo : YONHAP News

قررت وزارة الدفاع الأمريكية تعيين الجنرال "بول لاكاميرا" قائد الجيش الأمريكي في منطقة المحيط الهادئ قائدا جديدا للقوات الكورية الأمريكية المشتركة.
ووفقا لما ذكره مسؤول في الجيش الكوري، أبلغت البنتاغون مؤخرا وزارة الدفاع الكورية بهذا القرار.
ويخدم قائد القوات الكورية الأمريكية المشتركة في منصبي قائد قوات الأمم المتحدة وقائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.
وقد تولى الجنرال "لاكاميرا" منصبه الحالي في شهر نوفمبر من العام الماضي، بعد أن عمل قائدا للفيلق الجوي الثامن عشر وقائدا لقوة المهام المشتركة "عملية العزم الصلب" التي أنشأت من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش". 
ويأتي التعيين الأخير مع اقتراب موعد انتهاء فترة خدمة القائد الحالي الجنرال "روبرت أبرامز".
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