زيادة ملكية الأجانب للأراضي في كوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام

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قالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إن مساحة الأراضي التي يمتلكها الأجانب في كوريا الجنوبية بلغت 251.6 كيلومترا مربعا في نهاية شهر يونيو الماضي، أي ما يعادل 0.25% من إجمالي مساحة البلاد، وذلك بزيادة نسبتها 1.2% مقارنة بنهاية العام الماضي.وبلغت قيمة الأراضي التي يمتلكها الأجانب 31 تريليونا و214.5 مليار وون، بزيادة قدرها 1.4% مقارنة بنهاية العام الماضي.وكانت ملكية الأجانب للأراضي في كوريا الجنوبية قد شهدت انخفاضا منذ عام 2016، بعد أن زادت بنسبة 6% في عام 2014، و9.6% في عام 2015 .وأضافت الوزارة أن حصة الأراضي التي يمتلكها الأمريكيون، من إجمالي مساحة الأراضي الملوكة للأجانب بلغت 52.3% في نهاية يونيو، بزيادة نسبتها 1.4% مقارنة بنهاية العام الماضي، وتلتها حصة الصينيين بـ7.9%، ثم اليابانيين بـ7.3%، والأوربيين بـ7.2%.