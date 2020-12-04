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الاقتصادية

زيادة ملكية الأجانب للأراضي في كوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام

Write: 2020-12-04 13:43:23Update: 2020-12-04 15:43:40

زيادة ملكية الأجانب للأراضي في كوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إن مساحة الأراضي التي يمتلكها الأجانب في كوريا الجنوبية بلغت 251.6 كيلومترا مربعا في نهاية شهر يونيو الماضي، أي ما يعادل 0.25% من إجمالي مساحة البلاد، وذلك بزيادة نسبتها 1.2% مقارنة بنهاية العام الماضي.
وبلغت قيمة الأراضي التي يمتلكها الأجانب 31 تريليونا و214.5 مليار وون، بزيادة قدرها 1.4% مقارنة بنهاية العام الماضي.
وكانت ملكية الأجانب للأراضي في كوريا الجنوبية قد شهدت انخفاضا منذ عام 2016، بعد أن زادت بنسبة 6% في عام 2014، و9.6% في عام 2015 .
وأضافت الوزارة أن حصة الأراضي التي يمتلكها الأمريكيون، من إجمالي مساحة الأراضي الملوكة للأجانب بلغت 52.3% في نهاية يونيو، بزيادة نسبتها 1.4% مقارنة بنهاية العام الماضي، وتلتها حصة الصينيين بـ7.9%، ثم اليابانيين بـ7.3%، والأوربيين بـ7.2%.
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