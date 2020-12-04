معدلات تأييد الرئيس مون تسجل أقل مستوياتها

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سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أقل مستوياتها منذ تنصيبه.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم الأول وحتى الثالث من ديسمبر الجاري على ألف من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 39%، بانخفاض نسبته 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وكانت نتائج استطلاع آخر أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من الثلاثين من نوفمبر وحتى الثاني من هذا الشهر قد أفادت بأن معدلات تأييد الرئيس "مون" انخفضت بنسبة 6.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق، لتصل إلى 37.4%.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تسجل فيها معدلات تأييد الرئيس 39% في الاستطلاعات للرأي التي أجرتها شركة "غالوب كوريا" منذ تنصيبه.أما معدلات المعارضة فارتفعت بنسبة 3% لتصل إلى 51%.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 33% بانخفاض 3%، كما هبطت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي بنسبة 2% لتصل إلى 20%.وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.