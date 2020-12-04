سيول تؤكد على ضرورة اهتمام حكومة بايدن بقضايا كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الكورية إن إظهار الإدارة الأمريكية القادمة بقيادة "جو بايدن" اهتمامها بقضايا كوريا الشمالية يمكن أن يلعب دورا في منع بيونغ يانغ من شن استفزازات.وأضافت أن تعيين ممثل أمريكي خاص جديد بشؤون كوريا الشمالية بشكل مبكر خلفا لـ"ستيفن بيغون" سيكون رسالة توضح الموقف الأمريكي الداعي إلى إجراء حوار مع كوريا الشمالية.وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية أمس الخميس إن كوريا الشمالية قد تعود للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد تنصيب "بايدن" من أجل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، لكنه توقع في الوقت نفسه أن تشن بيونغ يانغ استفزازات لإظهار قدراتها الصاروخية والنووية، وجذب اهتمام الولايات المتحدة.وأكد المسؤول على ضرورة أن ترسل الولايات المتحدة رسالة إيجابية لكوريا الشمالية بشكل مبكر، تؤكد نواياها لحل القضية النووية عن طريق الحوار.