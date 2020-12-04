كيا تسحب 295 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب مخاطر احتراق المحرك

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قالت شركة كيا موتورز الكورية الجنوبية لإنتاج السيارات إنها ستسحب 295 ألفا من السيارات التي باعتها في الولايات المتحدة، من أجل مواجهة مخاطر احتراق المحرك.ووفقا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتيد برس أول من أمس السبت، قالت كيا إن عملية سحب تلك السيارات تشمل موديلات سورينتو وفورت وفورت كوب التي تم إنتاجها فيما بين عامي 2012 و2013، والسيارة أوبتيما هايبريد التي تم إنتاجها في الفترة من 2011 إلى 2013، والسيارات الرياضية التي تم إنتاجها في عام 2012.وأكدت شركة صناعة السيارات الكورية على أنه ليس هناك عيوب في التصنيع، لكنها ستسحب تلك السيارات للتخفيف من أي خطر حريق محتمل.ويأتي هذا الاستدعاء بعد يوم واحد من إعلان شركة هيون ديه موتور عن سحب 129 ألف سيارة لسبب مماثل.وقد بدأت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في إجراء تحقيقات في حرائق محركات كيا وهيون ديه في عام 2019. وفي الأسبوع الماضي، فرضت غرامة على شركتي صناعة السيارات الكوريتين لفشلهما في سحب أكثر من مليون سيارة يوجد فيها مشاكل في المحرك في الوقت المناسب.