الحزب الحاكم يسعى لتعديل قانوني من أجل هيئة التحقيقات المستقلة

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أكد زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم تيه نيون" أن الحزب سيمضي قدما نحو إجراء تعديل قانوني من أجل تسهيل إطلاق هيئة التحقيقات المستقلة التي ستتولى قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين.وقال "كيم" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأحد إن الحزب سيراجع القوانين المتعلقة بهيئة التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين، إذا فشل في التوصل إلى اتفاق مع أحزاب المعارضة حتى نهاية يوم الأحد.وأضاف أن الحزب سيسعى لإجراء التعديل القانوني في غضون هذا الأسبوع والتوصية بمرشحين لرئاسة الهيئة الجديدة. وقال إن حزبه سيبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة، لكنه أكد التزام الحزب الراسخ بإطلاق الهيئة الجديدة في غضون هذا العام.وكان الحزب الحاكم قد حاول في الأسبوع الماضي عقد جلسة لجنة فرعية برلمانية لتمرير تعديلات القوانين الخاصة بالهيئة الجديدة، لكنه قرر تعليقها بعد الموافقة على إجراء مفاوضات مع حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي.