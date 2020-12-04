رفع التباعد الاجتماعي إلى المستوى 2.5 في منطقة العاصمة

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية الجنوبية رفع قواعد التباعد الاجتماعي بدرجة واحدة إلى المستوى 2 ونصف في منطقة العاصمة للسيطرة على الزيادة المضطردة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وأعلن رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" عن هذا القرار أمس الأحد في تصريحات افتتاحية خلال اجتماع للحكومة عقد في سيول، حيث قال إن كوريا تواجه حاليا أسوأ أزمة في مكافحتها للفيروس.وجاء القرار في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن اكتشاف 631 حالة إصابة جديدة يوم أمس الأحد وسط الموجة الثالثة من الوباء في كوريا. وتحت المستوى 2 ونصف، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام التحذير من فيروس كورونا المكون من خمس مستويات في كوريا، يتم حظر غرف الكاريوكي والمرافق الرياضية الداخلية، كما لا يمكن للمسارح والمتاجر الكبرى ومقاهي الإنترنت أن تعمل بعد الساعة 9 مساء، في منطقة سيول الكبرى.وسوف يتم تطبيق هذه اللوائح الأكثر صرامة على مدى الأسابيع الثلاثة القادمة، اعتبارا من الغد الثلاثاء.