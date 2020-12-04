كوريا الجنوبية تشدد قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من الغد الثلاثاء

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قررت حكومة كوريا الجنوبية رفع مستوى قواعد التباعد الاجتماعي بدرجة واحدة إلى المستوى 2 ونصف في منطقة العاصمة سيول، والمستوى 2 في أجزاء أخرى من البلاد، وسط استمرار الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا.وأعلنت القيادة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة عن هذه الخطوة يوم أمس الأحد، حيث قالت إن منطقة العاصمة دخلت مرحلة الانتشار الكامل للفيروس وأن الوباء على وشك الانتشار في جميع أنحاء البلاد.وينص المستوى 2 ونصف، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام التحذير من وباء كورونا في كوريا المكون من خمسة مستويات، على حظر أعمال المبيعات من الباب إلى الباب، وغرف الكاريوكي، والمرافق الرياضية الداخلية، وأماكن الحفلات الموسيقية الداخلية التي تقدم عروضا دائمة. كما يتعين إغلاق محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبرى ودور السينما ومقاهي الإنترنت بعد الساعة 9 مساء، ولا يمكن للمطاعم استقبال العملاء بعد الساعة 9 مساء، لكنها يمكن أن تقدم وجبات سريعة وتقوم بتسليمها للبيوت. ولا يُسمح للمقاهي إلا بتقديم الطلبات الخارجية في جميع الأوقات. وأيضا يتم حظر التجمعات التي تضم 50 شخصا أو أكثر، بينما يجب أن تعمل وسائل النقل العام، مثل قطارات كيه تي إكس السريعة والحافلات السريعة، بنصف طاقتها.وسوف يتم تطبيق هذه القواعد الأكثر صرامة لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من الغد الثلاثاء. وجاء قرار تشديد التباعد الاجتماعي بعد أن وصل المعدل اليومي للإصابات بالفيروس في البلاد إلى متوسط 514,4 في الأسبوع الأخير، حيث شهدت منطقة العاصمة أكثر من 400 حالة إصابة جديدة يوميا خلال الأيام الأربعة الماضية.