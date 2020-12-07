بيغون يزور كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

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من المقرر أن يزور نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون كوريا الجنوبية هذا الأسبوع في رحلة تستغرق أربعة أيام.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد إن بيغون، الذي يشغل أيضا منصب الممثل الخاص للولايات المتحدة لكوريا الشمالية، سوف يزور كوريا الجنوبية بدءا من الثلاثاء وحتى الجمعة للاجتماع مع عدد من المسؤولين الكوريين الجنوبيين.وأوضحت الوزارة أن بيغون سيناقش التزام التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالأمن المتبادل والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومواصلة التنسيق الوثيق بشأن كوريا الشمالية. ومن جانبها قالت وزارة الخارجية في سيول في بيان صحفي إن بيغون سيزور سيول هذا الأسبوع بدعوة من نائب وزير الخارجية تشيه جونغ كون، موضحة أنه سيجري محادثات مع تشيه وكبير المفاوضين النوويين لي دو هون يوم الأربعاء لمناقشة التعاون بشأن كوريا الشمالية. وأضافت أن وزيرة الخارجية كانغ كيونغ هوا سوف تتناول العشاء مع نائب وزير الخارجية الأمريكي يوم الجمعة.ومن غير المرجح أن تؤدي زيارة بيغون إلى حدوث أي انفراجة في المفاوضات النووية المتوقفة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لأنها تأتي قبل شهر تقريبا من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البالغة أربع سنوات، يوم 20 يناير.