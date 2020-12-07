سون هُنغ مين يسجل هدفه العاشر في الدوري الإنجليزي

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سجل اللاعب الكوري سون هُنغ مين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير هدفه العاشر هذا الموسم أمس الأحد في مباراة فريقه ضد فريق أرسنال، التي أقيمت على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.وقد سجل سون الهدف الأول في الدقيقة 13 من المباراة، مما ساعد فريقه على الفوز بهدفين مقابل لا شيء، كما ساعد زميله هاري كين في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 46. ويمثل هدف سون الأخير هدفه العاشر في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، متخلفا عن دومينيك كالفرت لوين من إيفرتون بهدف واحد في ترتيب أفضل هدافي الدوري.وبذلك يكون سون قد سجل أيضا أهدافا بأرقام مزدوجة لمدة خمسة مواسم متتالية، ليصبح الثالث في فريق توتنهام الذي يحقق هذا الإنجاز.