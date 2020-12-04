تحديد الحضور في المدارس الكورية اعتبارا من الغد الثلاثاء

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية تحديد الحضور في المدارس اعتبارا من يوم الغد الثلاثاء بعدما قررت رفع قواعد التباعد الاجتماعي بسبب الزيادة المضطردة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.وكانت الحكومة الكورية قد رفعت من مستوى التباعد الاجتماعي بدرجة واحدة إلى المستوى 2 ونصف في منطقة العاصمة، والمستوى 2 في أجزاء أخرى من البلاد.وبموجب هذه الخطوة، سيتم تعديل الحد الأقصى للحضور في المدارس من الثلثين إلى الثلث لجميع المدارس في سيول ومقاطعة كيونغ كي ومدينة إنتشون اعتبارا من الغد الثلاثاء.وبالنسبة للأجزاء الأخرى من البلاد، سيتم تحديد سقف الحضور إلى الثلث أيضا لرياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة من حيث المبدأ، والثلثين للمدارس الثانوية. كما ستقوم جميع المدارس المتوسطة والثانوية في سيول بالتحول إلى الفصول الدراسية عبر الإنترنت بدءا من اليوم الاثنين وحتى يوم 18 ديسمبر.