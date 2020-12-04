وزيرة الخارجية الكورية تقوم بزيارة للإمارات العربية المتحدة

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قامت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال يومي أمس وأول من أمس، بعد حضورها المنتدى الأمني الدولي "حوار المنامة" الذي انعقد في البحرين.وفي أثناء إقامتها في الإمارات، زارت الوزيرة الكورية "كانغ" موقع إنشاء معرض إكسبو 2020 الذي تم تأجيله إلى شهر ديسمبر من العام القادم بسبب جائحة كورونا، بصحبة وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي "ريم بنت إبراهيم الهاشمي" المديرة العامة للجنة التنفيذية للمعرض.وطالبت الوزيرة "كانغ" الجانب الإماراتي بدعم الجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة بوسان.وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، اجتمعت الوزيرة "كانغ" مع نظيرها الإماراتي "عبد الله بن زايد آل نهيان"، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الحجر الصحي.وقدمت الوزيرة "كانغ" وسام الخدمة الدبلوماسية "كوانغ هوا" لوزيرة الثقافة والشباب الإماراتية "نورة بنت محمد الكعبي" نيابة عن الرئيس الكوري "مون جيه إين"، تقديرا لجهودها في دعم وتطوير العلاقات الكورية الإماراتية من خلال تشجيع التبادل الثقافي بين البلدين.